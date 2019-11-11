Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал европейские страны за то, что они вкладывали свои деньги в строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Financial Times.

Политик считает, что Европа не только профинансировала газопровод, но и отдала свои деньги на развитие оружейной сферы в России. Эта ситуация его разочаровывает и, по его мнению, является примером того, как европейские страны неспособны действовать в унисон в отношениях с такими конкурентами, как Россия.

"Северный поток-2" - это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами", - сказал Моравецкий.

Польша давно утверждает, что российский газопровод подорвет энергетическую безопасность Европы, увеличив зависимость континента от России, резюмировал премьер.

Ранее "Страна" сообщала, что Разумков попросил главу Бундестага учесть интересы Украины при строительстве "Северного потока-2".

Также мы рассказывали, что в Польше объявили, что вынесут "Северному потоку - 2" самый большой штраф в истории.