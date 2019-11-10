Легенды украинского шоу-бизнеса, группа ВИА Гра появилась на шоу "Танці з зірками" в своем первом "золотом" составе. Надежда Мейхер и Алена Винницкая вышли на паркет для общего выступления ради участников Виктории Булитко и Дмитрия Дигусара.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар в эфире шоу Танцы со звездами 6 сезон исполнили танго под живую песню ВИА Гра - "Я не вернусь" в исполнении Мейхер и Винницкой.

Видео: YouTube/Танці з зірками

"ВИА Гра умнички", "Надежда и Алена - супер! Красотки", "Сложно говорить о танце, поскольку интересно біло увидеть Алену и Надежду и весь танец наблюдала за ними.Вот действительно звезды", "ВИА Гра - ностальгия. Я плачу", "ВИА Гра просто роскошные и потрясающие! Стильные, тактичные, зрелые! Браво", - комментируют выступление в сети.

Скриншот: Instagram/Танці з зірками на 1+1

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