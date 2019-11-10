Бразильский футболист, нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар выразил поддержку хавбекам "Шахтера" Тайсону и Дентиньо, которые пострадали от проявления расизма в матче с "Динамо".

Напомним, что на 75-й минуте противостояния кто-то из болельщиков "Динамо" выкрикнул что-то расистское в адрес Тайсона, капитана горняков. Бразилец заплакал и показал в ответ средний палец. Ему выписали красную карточку, а затем он удалился вместе с тренером Виктором Цыганковым в раздевалку. Матч возобновили спустя 3 минуты. Событие стало резонансным и уже вызвало волну осуждения. Неймар также поддержал футболистов.

"Нет расизму", - написал Неймар, сделав репост поста Алана Патрика об этом инциденте.

Скриншот: Instagram/Неймар

Напомним, что это не первый раз, когда известный футболист выражает поддержку Тайсону. Неймар ранее поддерживал "горняка" Тайсона, когда тот получил травму в матче с "Зарей" в прошлом сезоне.

Ранее "Страна" сообщала, что ФК "Шахтер" и главный тренер Луиш Каштру жестко высказались о расистском поведении фанов "Динамо".



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