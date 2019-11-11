10 ноября в эфире 1+1 показали 12 выпуск шоу "Танцы со звездами". Это был четвертьфинал, после которого из пяти осталось четыре пары. В этот раз каждая пара показала по два танца: один из них из балльной программы, а второй под живое исполнение. Ведущими балкона стали Надя Дорофеева и Позитив из группы "Время и стекло", которых на страничках шоу в соцсети назвали одними из лучших ведущих этого сезона.

На паркет вышли: Анна Ризатдинова/Александр Прохоров, Ксения Мишина/Женя Кот, Елена Кравец/Макс Леонов, Виктория Булитко/Дмитрий Дикусар, Владимир Остапчук/Илона Гвоздева.

Вживую спели "Время и стекло", Асоль, Джамала, Тина Кароль и первый состав ВИА Гры Алена Винницкая и Надежда Мейхер.

Интригой четвертьфинала было, останется ли полуфинал чисто женским, ведь на паркете остался только один участник мужчина.

Виктория Булитко. Рассказала, что только на проекте поняла, насколько она сильная и что у нее получилось совмещать и работу, и репетиции. Для этого ее партнеру Дмитрию Дикусару пришлось сопровождать ее во время гастролей. У судей главное замечание было к ее шее и плечам, которые им показались слишком напряженными.

Анна Ризатдинова. Гимнастка много говорила о сыне в этом выпуске. Оказалось, что Рома наблюдает за мамой из зала и даже вышел на паркет после номера Ризатдиновой под песню Асоль, которая теперь известна, как певица Катя.

Ксения Мишина. Ответила на вопрос, есть ли роман между ней и Котом. По ее словам, она испытывает к нему некоторые чувства, но это никогда не выйдет за пределы паркета, поскольку она слишком уважает семью. После второго танца ее отчитал Франциско Гомес, который сказал, что за шаг до полуфинала нет места аматорству и нужно быть более требовательной и делать более сложные вещи.

Владимир Остапчук. Телеведущий, о разводе которого стало известно, во время проекта, был очень активным и энергичным, активно прыгал и жестикулировал на паркете после выступлений. Впрочем, Екатерина Кухар отметила, что большая заслуга в том, что он единственный из мужчин добрался до четвертьфинала, у его партнерши Илоны Гвоздевой, которую она назвала лучшей.

Екатерина Кравец. Участница Квартала 95 поблагодарила Надю Дорофееву, с которой советовалась перед тем, как принять решение об участии в проекте. Она сказала, что вошла в азарт и уже не представляет своей жизни без "Танцев". В комментариях в соцсети пользователи разделились. Одни активно ее поддерживают, другие считают самой слабой из оставшихся участников.

В конце в зоне риска остались Кравец и Остапчук. Они танцевали "за жизнь" ча-ча-ча. Остапчук показался судьям более убедительным.

После эфира 10 ноября выбыла Елена Кравец. Она поблагодарила всех, кто сделал ее мечту реальностью и сказала, что продолжить заниматься танцами.