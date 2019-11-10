Центр Киева остановился в пробке из-за загоревшейся машины. Фото
В Киеве на улице Набережно-Рыбальская вечером, 10 ноября, образовалась пробка из-за того, что одна из машин на улице перевернулась и загорелась. Об этом сообщает корреспондент "Страны".
В центре столицы Украины на улице Набережно-Рыбальская рядом с фитнес-клубом "5 элемент" произошло загорание легкового автомобиля, на вызов приехала пожарная бригада.
Фото: Страна
Ранее "Страна" писала, что 10 ноября около 14:30 на большой кольцевой дороге, в районе улицы Семьи Сосниных в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись Opel Omega, Renault Duster и Honda Civic. В результате аварии пострадали два человека.
Также мы сообщали, что в Киевской области пьяная женщина протаранила 5 припаркованных машин.
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