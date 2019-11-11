В воскресенье, 10 ноября, в Харькове состоялась центральная встреча 14 тура чемпионата Украины по футболу (УПЛ). В присутствии более 20 тысяч болельщиков на стадионе играли лидеры - донецкий Шахтер и киевское Динамо. Однако футбольный вечер внезапно прервал расиcтский инцидент.

С гостевых трибун Динамо во второй половине игры начали доносится расистские выкрики и "уканье", как "укают" обезьяны в джунглях.

Сначала на поведение фанатов Динамо внимание главного арбитра обратил нападающий "горняков" Дентиньо. Затем отдельные фанаты гостей начали провоцировать Тайсона.

Оттуда начало доносится нечто такое обидное, что даже капитан Шахтера, бразилец Тайсон, играющий в Украине уже более 9 лет, не выдержал. Он подошел к гостевой трибуне, с которой потоком лились расистские выкрики и оскорбления, и запустил туда мячом.

После этого к своим же фанам подошли игроки Динамо, попросив их прекратить проявления расизма, однако вошедшие "в раж" гости продолжили срывать игру. Арбитр приостановил матч и футболисты ушли с поля.

При этом сеть уже облетели фото не выдержавшего потока оскорблений Тайсона, который в сердцах не сдержал слезу и показал обидчикам на фанатской трибуне весьма красноречивый жест, из-за которого был вынужден уйти с поля по решению арбитра из-за красной карточки после.

"Дебилов много и он это понимает", - сказали "Стране" в расположении "Шахтера" после игры, добавив, что Тайсон чувствует себя нормально.

После паузы диктор по стадиону объявил, что в случае продолжения расистского поведения игра будет досрочно прекращена, а в отношении виновных будет применена ответственность по нормам законодательства. Это, видимо, повлияло на фанатов и игра продолжилась, закончившись победой "Шахтера".

Первым прокомментировал произошедшее на поле наставник "Шахтера" Луиш Каштру. На пресс-конференции после игры он был предельно лаконичен:

"Добрый вечер. Сегодня мои игроки еще раз проявили свой характер. Этот характер они показывали в течение всего поединка. Я хочу сейчас поддержать абсолютно всех, кто страдает от расизма, и тех ребят, которые пострадали сегодня. Проявления расизма просто недопустимы. Это было, есть и будет позором для всех. Все вместе мы должны бороться против этого – ежедневно, ежеминутно и ежесекундно. Спасибо", - сказал на пресс-конференции наставник "Шахтера" Луиш Каштру. А затем молча встал и ушел в знак протеста против расизма.

Вскоре выпустил официальное заявление о непосредственно донецкий клуб:

"ФК "Шахтер" выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах. ФК "Шахтер" большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование.

Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах".

Высказались о произошедшем и футболисты:

Маркос Антонио

Если говорить об инциденте с фанатами, то это ужасно, когда такое происходит в футболе. Игре нужны настоящие болельщики, а не люди, которые приходят на стадион и так себя ведут, не уважая атлетов. Над этим нужно работать, потому что такие эпизоды расстраивают всех нас. Дентиньо, Тайсон, другие ребята сейчас чувствуют себя ужасно. Надеюсь, они пройдут через этот непростой момент и продолжат свой путь.

Андрей Пятов



– Все немного в шоке от произошедшего сегодня на трибунах. Впервые такое вижу. Никогда не думал, что люди могут так некрасиво себя вести. Это никого не красит. В подтрибунном помещении обсуждали с игроками "Динамо" инцидент. У них в команде также есть представители других национальностей. Я видел, что Родригеш тоже был шокирован, ведь это и его, получается, касалось. Арбитр сказал, что остановит игру, если еще раз такое повторится.

Майкон

Это очень грустно. Я думаю, что в наши дни в разных командах есть разные игроки из разных стран. Когда такое происходит, это ужасно. Я представляю как Тайсон, Дентиньо, которые были рядом, себя чувствовали. Это очень грустно, но не только мы должны пытаться разрешить это. Это грустно вдвойне потому что и игроки из команды соперника (Динамо - Ред.) болельщики же кричали, у них тоже есть такие игроки (темнокожие - Ред.). Это ужасное расстройство, но постараемся с этим справиться".

Сергей Кривцов

"Должно быть стыдно (Динамо - Ред.). Потому что должна хоть какая-то проводиться работа (среди фанов - Ред.), какой-то разговор проводиться. У них тоже в команде играет афроамериканец. Это как минимум не красиво по отношению к своему же футболисту. Ребята подходили с команды Динамо, пытались что-то объяснить, но я думаю они уже не слышали никого. Это я думаю какой-то...ну Бог им судья, опять же таки. Это воспитание, наверное", - резюмировал защитник "Шахтера" и сборной Украины.

Пользователи Сети также раскритиковали произошедшее:

Сергей Наумович пишет:

"Какие-то животные выкрикивали расистские лозунги на матче Шахтёр - Динамо, от чего некоторые игроки были глубоко шокированы. Слушайте, €6@н@tuku, если вам не нравится другой цвет кожи, а в командах принимают участие, например, бразильцы, то не ходите на такие матчи. Не позорьте страну, не унижайте своих сограждан тем ярким отрицательным фактом, что вы — ссаные говнюки и даже привселюдно гордитесь этим. Иначе может сложиться впечатление, что таких, как вы, намного больше, чем пару сотен".

Фото: facebook.com/sergonaumovich

Анна Левинкова вспоминает как 13 лет назад на играх была совсем иная атмосфера.

"Там сегодня матч был в Харькове, Динамо - Шахтер. Ультрасы Динамо расистскими криками с трибун в сторону игроков соперника спровоцировали остановку игры. Капитан команды не выдержал, подбежал и показал fuck. Судьи увели команды. Два игрока Шахтера уходили с поля в слезах.

Вспомнилось. В 2006-ом или где-то там году мы съемочной группой поехали колонной больших пассажирских автобусов с болельщиками фанклуба Динамо-Киев в Донецк или Кривой Рог, не помню уже, на Золотой матч "Динамо - Шахтер".

Атмосфера на стадионе была непередаваемая, конечно (а, учитывая, что я футбол люблю, так вообще).

Первый тайм мы еще снимали и срывали голоса в поддержку, второй же тайм безбожно пропили с фанами Шахты в ближайшем кафе у стадиона. Получили море удовольствия, как сейчас помню, без перерыва все обнимались (трансляция по телеку шла тут же на месте).

Тогда Шахта выиграла. Был праздник. Радостные местные подбегали к печально бредущим к автобусам фанам Динамо, успокаивали, орали "в следующий раз победите!", и радостно скакали в горизонт.

Так вот. Эти футбольные патриоты рассказывают за Европу, мечтая, чтобы нас считали за европейцев? Такое быдло презирают везде, как бы вас ни поддерживала власть и силовики.

И именно вы откидываете страну в бездну невежества и дикарского животного пещерного существования.

Я надеюсь, Динамо серьезно оштрафуют, чтобы они перестали панькаться со своими дегенератами".

Экономист Андрей Блинов написал в Facebook, что такой футбол нам не нужен.

"Такой футбол нам не нужен!

На матче Шахтер-Динамо разразился новый скандал. Проявления расизма и нацизма (white pride, зигование, элементы 1488, шкурки от банана) были и ранее. Сегодня дошло до апогея - ухание (похоже на звук, издаваемый обезьянами), которое было слышно в трансляции, когда мяч получал Тайсон или Дентиньо (и это при том, что в Динамо играет, например, Родригез).

Было необычно громко (явно не один ультрас работал), арбитр остановил матч и отправил команды в подтрибунное помещение на 5 минут. Бразильская звезда показала трибунам средний палец, пульнула мяч на трибуны и покинула поле с заслуженным красным цветом.

Если будет просто наказан клуб, стадион и на пару игр не пустят болельщиков, это ничего не решит. У таких преступлений есть конкретные имена и фамилии. В Европе за это не пускают на стадионы пожизненно".

Андрей Марчук назвал произошедшее "скромным обаянием европейского достоинства".

"Матч между Динамо и Шахтером прерывался из-за расистского скандирования динамовских хулсов. Диктор стадиона грозил им карами, но привыкшие к безнаказанности нацисты не унимались.

Скромное обаяние европейского достоинства".

Прокомментировал этот инцидент и редактор сайта "Динамо" Кирилл Крыжановский. Но расставил свои акценты.

"Ознакомился с заявлением ФК Шахтер

Полностью поддерживаю проживающий в столице Украины клуб в его борьбе с расизмом на стадионах.

Это абсолютно правильно и в духе времени!

***

К сожалению, немного занят сейчас и не могу позволить себе потратить время на "погуглить". Буду очень благодарен, если кто-то скинет мне ссылки на официальные заявления ФК Шахтер по следующим вопросам:

- осуждение поведения капитана команды Дарио Срны, распевающего матерные песни в адрес Динамо (Киев);

- осуждение скандирования болельщиками команды на "Донбасс Арене" политических лозунгов, появление на трибунах российских флагов и призывов к соседнему агрессивному государству навести порядок в нашей стране путем введения на ее территорию войск;

- осуждение штатного сотрудника клуба С.Ю.Морозова за публичные оскорбления в адрес игрока Динамо (Киев) Андрея Ярмоленко;

- осуждение насилия на поле со стороны игрока команды Тайсона, который умышленно нанес травму игроку Динамо (Киев) Андрею Ярмоленко, прямой ногой ударившего того в бедро и живот, что привело в ушибу мягких тканей, гематоме и ссадинам;

- осуждение нарушения правил честной игры и судейства от крымского арбитра Юрия Вакса, придумавшего второе предупреждение игроку ФК Динамо (Киев) Денису Гармашу и поспособствовавшего победе тогда еще донецкой команды;

- осуждение сексистских высказываний главного тренера ФК Шахтер Мирчи Луческу, который позволил себе подобные выпады в адрес Натальи Рачинской;

- осуждение публичных угроз арбитру со стороны генерального директора клуба Сергея Палкина, приправленных открытыми оскорблениями в адрес рефери Сергея Бойко;

- осуждение публичных угроз в адрес арбитра Копиевского со стороны игрока команды Тараса Степаненко;

***

Безусловно, расизму - нет места в футболе!

Но есть ли в нем место: публичным оскорблениям и угрозам в адрес судей, игрокам соперников, проявлениям насилия на поле, политическим лозунгам, сексизму и т.д.?

Надеюсь, что я просто пропустил все попытки ФК Шахтер бороться против этих явлений в том числе, и их официальные заявления по этим темам просто прошли мимо меня.

Уверен, что такие заявления были. Не может же один отдельно взятый клуб при таком фронте возможной борьбы сосредоточиться только на одном направлении..."

Появилась и официальная позиция "Динамо". Киевский клуб заявляет, что вина его болельщиков его не доказана.

"Многочисленными СМИ распространено официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором, безапелляционно, обвиняются болельщики нашей команды, которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия.

Футбольный клуб "Динамо" своими действиями и поступками неоднократно подчеркивал преданности принципам fair play, общечеловеческим ценностям. Борьба с негативными проявлениями отдельных индивидуумов является постоянной.

Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенную вину болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось.

Выяснение факту происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования. Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества. Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента", - говорится в заявлении клуба.