Лидер Радикальной партии, бывший нардеп Олег Ляшко выложил на своей странице в Facebook видеообращение к украинцам. Он раскритиковал поручение Владимира Зеленского Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады закон о требованиях и стандартах к новостям. Кроме того, он призвал к импичменту нынешнего главы государства.

Политик считает такую инициативу неконституционным наступлением на свободу слова. И в связи с этим – требует от парламентской оппозиции немедленно инициировать процедуру импичмента президента за эти действия.

Он сообщил, что планирует обратиться в Верховный суд с иском о признании неконституционной инициативу Владимира Зеленского.

"Я лично уже дал поручение подготовить иск и мы немедленно обратимся в суд, где обжалуем неконституционный указ Зеленского. Я очень надеюсь, что в Украине найдутся судьи, если не в административных, то в Верховном суде, которые признают неконституционным этот указ. И это будет основанием для начала процедуры импичмента президента", - заявил Ляшко.

Ранее "Страна" сообщала, что Ляшко напал на "слугу народа" Геруса из-за поправки об импорте электроэнергии из РФ.

Также мы рассказывали, что полиция будет расследовать драку Ляшко с Герусом, хотя они заявлений и не писали.