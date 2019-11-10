Игорь Мазур, АТОшник, которого в Люблине задержал Интерпол по запросу России из-за его участия в Чеченской войне рассказал, что РФ в свое время разыскивала по обвинению в участии в Чеченской войне и незрячего руководителя УНА-УНСО, и человека, которому во время войн на Кавказе было 3,5 года. Об этом он рассказал в Люблине во время совместной с генконсулом пресс-конференции, передает "Укринформ".

"Интерпол, который ранее не ставил нас в черный список, тех, кто на Кавказе освещал преступления, которые совершала российская армия, как в Грузии, так и в Чечне, но сейчас Интерпол включил нас в розыск. Не исключаю что кроме меня и другие могут быть в списке. Оно немножко смешно, если бы не было так грешно. В этом деле, где прохожу я, проходит и Арсений Яценюк, проходят братья Тягнибоки, Ярош и еще там где есть пятеро парней. Ранее по этому делу проходил Николай Карпюк и Станислав Клих, которые никогда не были в Чечне, но это не было важно для российского правосудия в кавычках. Это дело делалось людьми, которые неадекватно оценивали года рождения, состояние здоровья людей. Потому что в этом деле даже некоторое время проходил господин Юрий Шухевич, слепой, но поскольку он входит в руководство УНА-УНСО, то его тоже как боевика включили в это дело, и Ярослав Лагнюк, это наш председатель исполкома, которому в то время было 3,5 года, так же включили в это дело, то есть, что он тоже замучил там 10 россиян, он принимал участие в боевых действиях ", - рассказал Мазур.

Он отметил, что различные международные структуры начинают слишком строго подходить к украинцам, вспомнил дело нацгвадейца Виталия Маркива и как оно закончилась в Италии, а также то, что Совет Европы принимал российскую делегацию.

"К сожалению, мы видим, что старая Европа сейчас начинает договариваться с Россией, как Франция, Германия, так и Италия, Испания. Страны Прибалтики и Польша - это наши ближайшие союзники, и мы прекрасно понимаем, что только объединив наши усилия, мы можем противостоять оккупантам " - добавил Мазур.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия обвиняет Мазура в том, что он воевал в Чечне.

Также мы рассказывали, что Мазура отдали на поруки украинскому консулу.