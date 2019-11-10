В Одессе из детского приюта сбежали 6 воспитанников, сейчас их разыскивают. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

Киевский отдел полиции в Одессе разыскивает Максима Разина 2008 года рождения, Евгения Степанюка, 2003 года рождения, Карину Орленко, 2006 года рождения, Анну Стельмах, 2003 года рождения, Максима Соколаш, 2004 года рождения, Данила Разина, 2005 года рождения.

Анна Стельмах ростом 165-170 см, худощавая, волосы длинные светлые, глаза голубые.

Максим Соколаш ростом 170-172 см, худощавый, волосы светлые кротко, глаза голубые.

Евгения Степанюк ростом 152 см, волосы темные ниже плеч, глаза темные.

Карина Орленко ростом 145-150 см, худощавая, волосы короткие темно-русые, глаза серые.

Максиму Разину на вид 11-12 лет, волосы светло-русого цвета, среднего телосложения.

Даниилу Разину на вид 14 лет, худощавый, волосы светлые.

Фото: пресс-служба полиции

Ранее "Страна" сообщала, что в одесском детском приюте "Свитанок" начальство заведения и полицейские Хмельницкого районного отдела избивают и пытают малолетних воспитанников.

Также мы рассказывали, что на базе детдомов создадут центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям.