Появились фотографии 24-летней девушки, которую доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, преподаватель истории убил, расчленил и хотел утопить в реке.

Фото из открытых источников

Они были любовниками. СМИ пишут, что убитая ревновала мужчину к двум дочерям от его прежних браков. Во время ссоры 7 ноября он выстрелил в любовницу из обреза. Это произошло в квартире историка на набережной Мойки. Он спрятал тело, поскольку на следующий день, 8 ноября, принимал в квартире гостей.

А 9 ноября доцент решил избавиться от тела, заранее расчленив тело пилой. Во время процесса выпивал, возможно, поэтому он упал в воду, когда отправился выбрасывать части тела. В ходе обысков в его квартире полиция обнаружила окровавленное тело, отрезанную голову и пилу.

Олег Соколов - историк, который специализируется на истории Франции. Он рассказал следователям, что намеревался покончить с собой после того, как избавится от тела своей ученицы. Он признался, что хотел надеть мундир Наполеона и казнить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов. С собой он планировал взять письмо с объяснением мотивов совершенного преступления, а дома - оставить завещание.

Ранее "Страна" сообщала, что озвучены подробности допроса преподавателя из Петербурга, который расчленил 24-летнюю любовницу.

Также мы рассказывали, что убийце назначили психиатрическую экспертизу.