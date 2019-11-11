10 ноября на канале 1+1 прошел четверть финал популярного шоу "Танцы о звездами" 2019. Борьбу продолжили четыре пары, а одна выбыла в конце эфира.

К 12 выпуску в проекте остались Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Елена Кравец и Максим Леонов, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Евгений Кот.

На двенадцатой неделе каждая пара показала два танца, один из которых из бальной программы.

Также один из танцев был под живое исполнение, пели "Время и стекло", Джамала, Ассоль, Тина Кароль, а также ВИА Гра в первом составе (Алена Винницкая и Надежда Мейхер).

Ведущими балкона были Надя Дорофеева и Позитив из группы "Время стекло". За судейскими креслами, как обычно, Екатерина Кухар, Влад Яма, Франциско Гомес и Григорий Чапкис.

Подготовка была непростой. Дикусару даже пришлось сопровождать Булитко, пока она ездила с гастролями по Украине, чтобы была возможность тренироваться.

В конце в зоне риска остались две пары - Елена Кравец и Макс Леонов, а также Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Они танцевали 30 секунд танца на вылет, в этот раз это было ча-ча-ча.

Голоса судей были на стороне Остапчука. Зрители поддержали Елену Кравец аплодисментами.

"Это были одни из самых счастливых четырех месяцев моей жизни. Это была сказка, которая ожила. Спасибо всем. Спасибо Максу Леонову за то, что я не оставлю танцы, я продолжу. Хочу поблагодарить свою семью, и Квартал, зрителей. Вы позволили мне поверить в себя. Я нашла здесь друзей. Я хочу, чтобы наш пример вдохновил всех женщин идти в танцевальные залы, становиться в пары и танцевать" - сказала Елена Кравец на прощание.

А Макс Леонов сказал, что Лена для него стала идеальной партнершей. "Любите друг друга и поддерживайте" - сказал он.