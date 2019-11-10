Женщину, которая кормила ребенка грудью в Третьяковской галерее в Москве попросили покинуть заведение, передает радиостанция "Говорит Москва".

Полина Хлынова, посещавшая галерею с ребенком, рассказала, что смотритель музея попросила ее пройти в специальное место, откуда ее не увидят другие туристы с детьми. Женщина поделилась, что старается подбирать подходящую одежду и не делает из процесса перформанс.

Она также отметила, что смотритель Третьяковки объяснила запрет на кормление младенца грудью тем, что "их за это наказывают", "это неприлично" и "не дай бог, увидят дети и их родители".

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун призвала женщин не стесняться кормить грудью.

Также мы рассказывали, что в Киеве одновременно более 30 женщин оголили грудь и покормили младенцев.