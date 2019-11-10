На текущий момент около 35% украинских граждан не откладывают средства "про запас". Об этом сообщили в zn.ua, ссылаясь на тематический опрос компании Research & Branding Group.

Согласно исследованиям, меньше, чем на месяц, откладывают финансы лишь 10% граждан страны, а на месяц вперед — 12%, и 11% откладывают на два месяца.

Кроме того, жители Украины рассказали, на сколько хватит отложенных средств, если у них не будет других источников дохода:

На период от трех до шести месяцев — 11%;

На период семь месяцев и больше — 3%;

Не знают, сколько смогли бы прожить на отложенные средства — 17%.

Скриншот: hvylya.net

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