Илья Кива, депутат от "Оппозиционно платформы - за жизнь", высказался о бывшем генеральном директоре 1+1, ныне - депутате от "Слуги народа" и главе комитета по информационной политике Украины, у которого журналист-расследователи нашли незадекларированный дом на Трухановом острове в Киеве, застройка на котором запрещена законом. Ткаченко также прочат в будущие мэры столицы. Видео со своим мнением депутат выложил на Facebook.

Кива сказал, что посмотрел расследование про незаконную застройку и заявил, что девиз Ткаченко: "Каждому негодяю и аферисту по незаконному строению на Труханове".

После этого депутат "прошелся" по новой власти. Кива вспомнил о том, какой скандал случился вокруг видео с ним в Верховной Раде и сказал, что у нынешней власти просчеты куда более серьезные.

"Зарплата в конвертах...Коррупцию устроили, должности продают...и делают вид, что ничего не происходит, - сказал Кива. - И эти люди меня осуждали за то, что я х@р в Раде поправил".

Ранее "Страна" сообщала, что Илья Кива произнес в Раде монолог о нравах депутатского корпуса.

Также мы рассказывали, что появилось видео, где нардеп Илья Кива грозит отрезать голову человеку. Сам Кива назвал это провокацией Стерненко.