В селе Здвижевка Киевской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли три человека, один получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС области.

"10 ноября около 16:15 в с. Здвижевка Бородянского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 3 человека (из них 2 детей 2007 и 2009 г.р.) и 6 госпитализированы в больницу ", - сообщили в пресс-службе.

Спасатели Киевской области не уточнили обстоятельства столкновения, они на данный момент уточняются.

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