В воскресенье, 10 ноября, нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил травму в ходе игры с "Динамо" Киев в Харькове.

В первой сорокапятиминутке он получил повреждение в борьбе с защитником "Динамо" Денисом Поповым, который наступил ему на ногу. После этого нападающий "Шахтера" рухнул на газон. Через некоторое время его унесли с поля на носилках, а затем была вызвана скорая помощь.

"Стране" сообщили в ФК "Шахтер", что по предварительным данным Жуниор Мораес из-за полученного повреждения будет вынужден пропустить как минимум две недели. Однако, слава Богу, перелома у него нет.

"Горнякам" предстоит провести решающие встречи в групповом этапе Лиге Чемпионов. Во вторник, 26 ноября (т.е. через 16 дней) "горняки" в Англии встретятся с местным "Манчестер Сити", а 11 декабря подопечные Луиша Каштру проведут, возможно, решающую встречу всего группового этапа. В Харькове они примут "Аталанту".

Как сообщала "Страна", наставник "Шахтера" Луиш Каштру резко отреагировал на расистское поведение отдельных фанатов "Динамо". Он призвал бороться с расизмом.

Напомним, что луганский ФК "Заря" победил и вышел на второе место в футбольном чемпионате Украины (УПЛ).