Украинская певица Ани Лорак опубликовала новый снимок в Instagram. На фото 41-летняя артистка совершенно не выглядит на свои годы. Многие фанаты отметили, что она очень хорошо выглядит и невозможно сказать, что ей 41 год.

Ани Лорак опубликовала новый снимок в Instagram и приятно удивила изменениями своих фанатов.

"У природы нет плохой погоды. Всякая погода - благодать", - подписала Ани Лорак снимок, на котором она стоит в теплой куртке и джинсах под зонтом. На лице певицы легкий макияж.

Многие поклонники отметили, что певица изменилась в лучшую сторону: "Ани выглядит как 18-летняя девушка", "Вы не в черном! Это очень радует глаз!", "Вам так идет такой нежный мейк. Красавица!", "Так похорошела. Стала еще красивее, свежее", "Развод явно пошел на пользу. Минус 10 лет", "Слишком красивая, это незаконно", "Просто прелесть нет слов одни эмоции" - расхвалили Лорак подписчики.

Скриншот: Instagram/Ани Лорак

Ранее "Страна" сообщала, что Ани Лорак в экстремально коротком топе пообещала премьеру новой песни.

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