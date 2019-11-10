В Житомирской области погиб адвокат Святослав Пархоменко, который защищал свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Вороненкова. По данным СМИ, мужчину застрелили браконьеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Это случилось в лесных угодьях неподалеку Радомышля. По предварительной информации, между адвокатом и браконьерами произошел конфликт, в результате которого адвокат получил смертельное огнестрельное ранение.

Бывший народный депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook сообщает, что убитый - Святослав Пархоменко, адвокат, который защищал свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Вороненкова.

Скриншот: Facebook/Игорь Мосийчук

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