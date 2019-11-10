США не готовы постоянно оказывать Украине военную помощь, уповая на достижение соглашения между Киевом и Москвой. Об этом сказал советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в прямом эфире на канале CBS.

"Я надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение", – заявил О'Брайен.

Политик добавил, что не будет строить гипотез о дальнейшем развитии событий, а также упомянул, что Дональд Трамп стал первым президентом США, который отправил Украине помощь оружием, чтобы якобы оказывать сопротивление РФ.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский рассказал, как звонок Трампу связан с заморозкой военной помощи от США.

Также мы сообщали, что Госдеп разморозил помощь Украине до распоряжения Трампа.