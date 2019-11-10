В воскресенье, 10 ноября, в Харькове состоялась принципиальная игра чемпионата Украины по футболу (УПЛ) между донецким Шахтером и Динамо Киев. Праздник зрелищного и красивого футбола был омрачен проявлениями расизма с трибун гостевого фан-сектора.

Сначала на поведение фанатов Динамо внимание главного арбитра обратил нападающий "горняков" Дентиньо. Затем отдельные фанаты гостей начали провоцировать Тайсона, который не выдержал и в сердцах запустил мяч в сторону гостевой трибуны. Это произошло в самом конце второй сорокапятиминутки.

К своей трибуне подбежали и игроки Динамо, попросив своих фанатов угомониться, но те их не послушали. Арбитр приостановил игру и игроки отправились в подтрибунное помещение, причем "горняки" ушли полным составом.

После паузы диктор по стадиону объявил, что в случае продолжения расистского поведения игра будет досрочно прекращена, а в отношении виновных будет применена ответственность согласно законодательству.

В итоге игра продолжилась, и завершилась победой Шахтера. На пресс-конференции наставник "Шахтера" Луиш Каштру был лаконичен и досрочно завершил ее в знак протеста против расизма.

"Добрый вечер. Сегодня мои игроки еще раз проявили свой характер. Этот характер они показывали в течение всего поединка. Я хочу сейчас поддержать абсолютно всех, кто страдает от расизма, и тех ребят, которые пострадали сегодня. Проявления расизма просто недопустимы. Это было, есть и будет позором для всех. Все вместе мы должны бороться против этого – ежедневно, ежеминутно и ежесекундно. Спасибо", - сказал на пресс-конференции наставник "Шахтера" Луиш Каштру, молча встал и ушел в знак протеста против расизма.

Также вскоре после игры пресс-службой горняков было опубликовано официальное заявление ФК "Шахтер" касательно инцидента на матче чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо". Мы приводим его полностью:

"ФК "Шахтер" выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах. ФК "Шахтер" большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование.

Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах".

Как сообщала "Страна", Динамо лишилось второго места в группе. Их обошла луганская Заря. Также на третье место претендует "Александрия".

Также в ходе футбольной игры Жуниора Мораеса со стадиона увезла скорая. "Страна" выяснила, насколько несерьезно травмирован нападающий горняков.