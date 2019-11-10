Сегодня, 10 ноября, на футбольной арене в Харькове был приостановлен центральный матч 14-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" по причине обидных выкриков из фанатского сектора динамовцев в адрес Тайсона.

На 75-й минуте противостояния кто-то из болельщиков "Динамо" выкрикнул что-то расистское в адрес Тайсона, капитана Горняков. Фразу расслышать не удалось. Бразилец заплакал и показал в ответ средний палец. Ему выписали красную карточку, а затем он удалился вместе с тренером Виктором Цыганковым в раздевалку. Матч возобновили спустя 3 минуты.

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"Шахтер" забил первый и единственный гол на 18-й минуте украинского "эль-классико". Его автором стал Кривцов.

Напомним, что форвард "горняков" Жуниор Мораес получил травму: ему на ногу наступил Денис Попов. Мораеса унесли на носилках.

Также "Страна" писала, что экс-тренер луганской Зари Юрий Вернидуб возглавил Шахтер.