С начала суток 10 ноября сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских подразделений обстреляли из противотанкового ракетного комплекса. Об этом сообщают в пресс-службе штаба ООС.

Два обстрела сепаратисты совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", три - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"На протяжении текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет. Их оперативно доставили в лечебное учреждение", - говорится в сводке штаба ООС.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, сколько техники ВСУ вывезли из Богдановки и Петровского.

Также мы рассказывали, что зимой не будут проводить новое разведение сил на Донбассе , поскольку это невозможно из-за сложных погодных условий.