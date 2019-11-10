10 ноября около 14:30 на большой кольцевой дороге, в районе улицы Семьи Сосниных в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись Opel Omega, Renault Duster и Honda Civic. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает "Информатор".

По словам водителя Renault, он ехал по кольцевой в сторону Жулянского моста, в этот момент в его машину врезался Opel. От удара машину Renault понесло по дороге в сторону обочины и он столкнулся с Honda.

Фото: Информатор

От столкновения Opel отбросило в крайнюю левую полосу. В этой машине находились двое мужчин. Им и понадобилась помощь медиков. Стоит отметить, что у пострадавших, среди которых был и водитель, были явные признаки алкогольного опьянения. Драйверу Opel предложили пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови, но он отказался.

По предварительной информации полиции, документы на автомобиль поддельные. Из-за аварии в сторону Жулянского моста образовалась крупная пробка. На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативная группа. Подробности аварии выясняются.

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