В Киеве на улице Верховинной на одном из столичных балконов "устроились на побывку" 120 летучих мышей. Об этом написала Команда спасения животных Киева на своей странице в Facebook.

"На улице Верховинной колония мышей вида рыжая вечерница ошибочно устроились на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяин квартиры", – сообщает Команда.

Скриншот: Facebook/Kyiv Animal Rescue Group

Фото: Facebook/Kyiv Animal Rescue Group

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