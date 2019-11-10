Артем Милевский забил важный гол за Динамо-Брест. Видео
Сегодня, 10 ноября, украинский нападающий Артем Милевский в матче между "Динамо-Брест" и "Ислочи" забил важный гол, который в итоге привел к ничьей. Об этом сообщает football24.ua.
Команда "Динамо-Брест", лидирующая в таблице, открыла счет на 23-й минуте – голом отметился Артем Милевский, для которого взятие ворот стало третьим результатом в текущем чемпионате Беларуси. Хозяева поля забили в ответ – Макась на 33-й минуте поразил ворота Александра Гутора. Матч закончился "боевой ничьей".
Фото: football24.ua
Видео: 24tv.ua
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