Сегодня, 10 ноября, украинский нападающий Артем Милевский в матче между "Динамо-Брест" и "Ислочи" забил важный гол, который в итоге привел к ничьей. Об этом сообщает football24.ua.

Команда "Динамо-Брест", лидирующая в таблице, открыла счет на 23-й минуте – голом отметился Артем Милевский, для которого взятие ворот стало третьим результатом в текущем чемпионате Беларуси. Хозяева поля забили в ответ – Макась на 33-й минуте поразил ворота Александра Гутора. Матч закончился "боевой ничьей".

Фото: football24.ua

Видео: 24tv.ua

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