На 29-й минуте матча с "Динамо" нападающий Донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получил травму и выбыл из строя. Это - первая потеря горняков в этом матче. Сейчас футболиста забрала скорая. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Футболист столичного клуба Денис Попов жестко сыграл против Жуниора, наступив на ногу.

Мораеса прямо со стадиона увезла машина скорой помощи на МРТ. Предполагается, что у Жуниора проблемы с голеностопом, и это может сказаться на игре Жуниора в ближайших матчах в составе сборной Украины. Вместо Мораеса на поле вышел Дентиньо.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб нашел работу в Беларуси и уже прокомментировал свое назначение наставником солигорского Шахтера.