Сегодня, 10 ноября, во Франции вступил в силу закон об энергетике и климате, устанавливающий "экологическое и климатическое чрезвычайное положение". Об этом пишет DW, ссылаясь на текст закона во французских онлайн-изданиях.

Закон предполагает принятие мер по достижению углеродной нейтральности Франции к 2050 году.

Согласно закону, страна должна закрыть последние угольные электростанции к 2022 году, а к 2030 году власти намереваются снизить потребление ископаемого топлива на 40%. Наряду с этим до 2035 года должно произойти уменьшение сектора атомной энергетики до 50%.

Кроме того, закон предусматривает активное расширение биогазовой энергетики и реализацию последовательной программы обновления энергоснабжения жилого сектора в стране. По плану во Франции ежегодной оценке будут подвержены энергопотребления жилых помещений и стоимости ремонта тех из них, которые потребляют избыточное количество тепла.

Окончательная редакция климатического закона принята Национальным собранием 26 сентября, после того, как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) 8 августа 2019 года опубликовала отчет о катастрофических последствиях климатических изменений.

Ранее "Страна" писала, что Меркель не согласилась с Макроном, что у НАТО "смерть мозга".

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