На Донбассе в рамках второго дня разведения сил и средств с позиций отошли 11 бойцов ВСУ и 14 единиц вооружения. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

"Сегодня, согласно графику, на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Утверждается, что на новых позиция уже построены блиндажи для проживания бойцов ВСУ, а также столовая, баня, хранилища для боеприпасов. Они также были обеспечены обогревателями и дровами для отопления.

"Позиции были подготовлены заранее подразделениями из состава резерва. Эти фортификационные сооружения на 100 процентов готовы как для проживания личного состава, так и для ведения обороны на нашем участке ответственности", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, "Страна" следит за всеми событиями разведения войск в Петровском. Позже в сети появилось видео, как проходили первые полчаса разведения войск.

Ранее мы цитировали сообщение штаба ООС, что нового разведения сил в Донбассе зимой не будет из-за погодных условий.