Александр Корниенко, новый глава партии Слуга народа, заявил, что пока непонятно, чем обоснована информация о том что большинство жителей ОРДЛО хотят, чтобы "Л/ДНР" вошли в состав России. Но, по словам Корниенко, показанные там тенденции нужно иметь в виду при наработке решений. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Информация, полученная в результате опроса жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, показывает, что только 5% хотят вернуться в состав Украины, а 65% считают, что территория непризнанных "республик" должна стать частью России.



"Любая информация влияет, но мы пока не понимаем ее обоснованность, скажем так, потому агентство, которое это проводило, не является топовым социологическим агентством" - заявил Корниенко на брифинге.



При этом Корниенко допустил, что "какие-то определенные тенденции" этот опрос, наверное, показал.



"Конечно, эти тенденции тоже надо иметь в виду, занимаясь наработкой решений по решению данного вопроса (возвращения и реинтеграции Донбасса - Ред.)", - отметил политик.



Корниенко также заявил, что пока не понимает, как вести на оккупированных территориях партийную работу, регистрировать партийные ячейки.

Ранее "Страна" сообщала, что большинство жителей "ДНР" и "ЛНР" не верят, что Зеленский добьется мира на Донбассе.

Также мы рассказывали, что больше 60% жителей "ЛДНР" обвиняют в войне на Донбассе США, а почти 85% - Украину.