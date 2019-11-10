Киевлянин, ловивший рыбу в Днепре рядом с мостом Метро, вытащил вместо карася металлический предмет. При более тщательном осмотре оказалось что это был автомат Калашникова, опутанный тиной. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в патрульной полиции

Мужчина утверждал, что не пользовался сетями, так как это запрещено по закону, а вытащил автомат удилищем. После этого он сразу же вызвал полицию и сдал найденное оружие правоохранительным органам.

Прибывшие полицейские определили что это АКМ - автомат Калашникова модернизированный. Сейчас оружие проверяют на предмет сохранности заводского номера.

Также в рамках баллистической экспертизы проведут отстрел, чтобы узнать, пригодно ли оно для стрельбы, есть ли образцы в официальной гильзотеке МВД и не использовалось ли оно для совершения нераскрытых преступлений с применением огнестрельного оружия на территории столицы.

По предварительной версии, АКМ могли выбросить в реку после совершения преступления.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ром-сутенер с пакетом марихуаны в салоне устроил ДТП с участием 9 автомобилей.

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