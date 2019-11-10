Сегодня, 10 ноября, в Одессе, на заброшенном участке в поселке Таирово, нашли убитой молодую рыжеволосую женщину. Об этом сообщает usionline.com.

Труп обнаружил случайный прохожий. Правоохранительные органы установили, что причиной смерти женщины стало удушение. По их словам, тело на пустыре пролежало несколько дней.

На вид жертве около 30 лет. При себе у нее остались золотые украшения.

Фото: usionline.com

Видео: usionline.com

Ранее "Страна" писала, что в Одесской области 87-летняя пенсионерка умерла от испуга, когда под ней стал рушиться дворовой туалет.

Также мы сообщали, что под Одессой из воды вытащили тело пятилетнего мальчика, утонувшего в Дунае.