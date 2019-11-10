Украинский бизнесмен Якоб Грибов отрезал от электричества дом солиста группы "Иванушки" Кирилла Туриченко, который находится в поселке Клоково под Троицком. Об этом рассказали сами жители поселка, передает Life.

Сам музыкант сейчас находится на гастролях, а новость об отключении повергла его в шок.

"Как жить без воды, не знаю. Ситуация с водой, конечно, какая-то шоковая. У меня в жизни такого не происходило. В доме нет ни канализации, ни отопления, самое главное — нет воды, из-за чего, собственно, нет ничего остального. Воды нет потому, что мои милые соседи в очередной раз перерубили одну из коммуникаций", - сказал он.

Журналисты утверждают, что Грибов планирует строить дорогу к своему дому. А вот жители поселка планируют обращаться в суд.

Яков Грибов – украинский бизнесмен и совладелец компании Nemiroff. Среди его активов также есть компании "Зернотрейд" и "Обербетон". В 2013 году капитал бизнесмена оценивали в $138 млн.

Напомним, в этом году развелся рыжий из "Иванушек". Жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова подала соответствующее заявление еще в августе.

Также "Страна"писала, что в Святошинском районе Киева Алексей Берестецкий выстрелил в своего соседа, который пришел к нему разбираться по поводу незаконного подключения к общему электростояку. Пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии и маловероятно, что он выживет.