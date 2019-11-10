Преподаватель Санкт-Петербургского Государственного университета, которого подозревают в убийстве своей бывшей студентки - 24-летней Анастасии Ещенко, признал свою вину. Об этом сообщил его адвокат, Александр Почуев, передает "Комсомольская правда".

Известный историк и кавалер ордена почетного легиона Олег Соколов пытался избавиться от трупа, выкинув части тела в реку Мойку. Но педагог не удержался и сам упал в воду. В итоге его спасли приехавшие сотрудники МЧС. Вместе с ним достали и его рюкзак, в котором нашли отрубленные руки. Оперативники сразу же наведались в квартиру Соколова, где и обнаружили части тела расчлененной девушки.

Сам Соколов сейчас находится в Мариинской больнице, куда его доставили с переохлаждением. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

"Мой подзащитный уже дал показания. Он признал свою вину и раскаялся. Но от более подробных показаний он отказался, воспользовавшись возможностью не свидетельствовать против себя. Потому что сейчас он находится в шоке" - пояснил адвокат.

Также защитник Олега Соколова предостерегает всех от преждевременного осуждения педагога.

"Виновным у нас признает суд. Общество разделилось на два лагеря. Кто-то осуждает моего подзащитного, кто-то не может поверить в то, что он мог совершить убийство. Ведь Олег Соколов личность известная. Он сделал много хороших поступков. В ближайшее время будет суд, на котором ему должны избрать меру пресечения", - отметил адвокат Почуев.

Ранее "Страна" сообщала, что историк Соколов хотел покончить с собой в костюме Наполеона.

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