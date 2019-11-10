Президенту США Дональду Трампу в годовщину объединения Германии после войны прислали кусочек Берлинской стены. Об этом сообщил журналист Карл Насман в Twitter.

Так, часть стены весом 2,7 тонн привезли в Вашингтон в субботу, 9 ноября. Организацией доставки занималась берлинская неправительственная организация Die Offene Gesellschaft.

Действия активистов направлены на то, чтобы Трамп передумал строить стену на границе с Мексикой. Транспортировка осуществлялась за счет пожертвований.

Фото: twitter.com/carlnasman

На обломке стены, которую отправили Трампу, есть надпись. Она гласит, что ни одна стена не существует вечно.

"Мы хотели бы передать вам один из кусков поверженной Берлинской стены, чтобы отметить преданность Соединенных Штатов строению мира без стен", - говорится в надписи.

Фото: twitter.com/carlnasman

Напомним, 9 ноября в Берлине отпраздновали 30 лет со дня падения Берлинской стены. Торжественные мероприятия с участием первых лиц были скромными.

Ранее "Страна" в своем материале писала, разделена ли Германия через 30 лет после краха Берлинской стены.

Также мы писали, что Михаил Горбачев назвал соединение Германии одним из самых важных поступков в жизни.