Встреча "Нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на источник в Офисе президента.

Собеседник издания высказал мнение, что если до конца года лидеры не смогут собраться, тогда вряд ли следует надеяться, что встреча "четверки" вообще когда-нибудь состоится.

По плану на встрече должны лидеры государств должны обсуждать вопросы выполнения Минских соглашений, формулу Штайнмайера, особый статус Донбасса, украинский контроль над границей с РФ, местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, транзит газа через Украину и другое.

Ранее "Страна" писала, что Пристайко анонсировал поднятие вопроса газового контракта с Россией на встрече в нормандском формате.

Также мы сообщали, что Пристайко обвинил Россию в попытке сорвать встречу "нормандской четверки".