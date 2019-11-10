Новый глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что идеология объединения будет дорабатываться, поскольку не поддерживают либертарианские взгляды. Об этом он заявил во время брифинга на съезде партии, передает "УНН".

"Идеология у нас либертарианская... Будет ли она меняться? Будет дорабатываться. Ведь либеральные идеи не всеми депутатами пока поддерживаются, то есть надо искать, какие-то компромиссы между либеральными и социалистическими...", - сказал он.

В то же время Корниенко уточнил, что идеология партии точно связана с увеличением доступа людей к управлению страной.

"У нас человекоцентризм. Пока что, если смотреть по нашим решениям, мы движемся к народовластию, в сторону увеличения возможностей для людей. Но есть и консервативные моменты, связанные с тем, что построить в Украине либерализм сразу сложно", - подчеркнул он.

Напомним, веженазначенный глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, заменивший на этом посту Дмитрия Разумкова 10 ноября, назвал вероятное время проведения местных выборов.

Ранее "Страна" цитировала вступительную речь Корниенко на съезде "слуг народа". Он заявил, что "партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать".

Также мы писали, что организаторы съезда сделали в фуд-зоне шведский стол. На миниатюрных столиках они выставили угощения, тарелки и кухонные щипцы.