Луганская "Заря" победила "Колос" из Ковалевки в 14 туре УПЛ со счетом 2:0. Об этом сообщает 24tv.ua.

Матч прошел на "Славутич-арене" в Запорожье. Луганчане благодаря победе заняли вторую строку в турнирной таблице.

Первым отметился Владлен Юрченко, забивший гол с пенальти на 31-й минуте встречи.

Соперник пытался отыграться. На 56-й минуте форвард гостей Александр Волков не смог реализовать 11-метровый удар.

"Колос" доигрывал матч в меньшинстве: на 55-й минуте красную карточку получил Виталий Гавриш, а уже на 57-й минуте арбитр Юрий Иванов удалил с поля полузащитника ковалевцев Евгения Морозко.

Вторым результативным игроком "Зари" стал Владислав Кочергин, который забил на 91 минуте.

Таким образом, "Заря" заняла вторую позицию в турнире, а "Колосу" досталась восьмая строчка.

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