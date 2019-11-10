На юге Ирана нашли новое месторождение нефти, запасы которого оцениваются в 50 млрд баррелей.

Об этом объявил президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье, 10 октября, сообщает FARS.

"Управление разведки Национальной нефтяной компании Ирана выявило огромное месторождение нефти с запасами более чем 5 млрд баррелей нефти", - заявил Рухани.

Это месторождение может стать вторым по величине в Иране после источника, содержащего 65 млрд баррелей в Ахвазе. Президент Ирана заявил, что эта находка может увеличить запасы страны на треть.

Ранее "Страна" сообщала, что на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Ирана вспыхнул пожар.

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