На севере Сирии возобновились бои между турецкими силами и курдами. В результате бомбардировок пострадали гражданские лица, передает The National.

"Масштабные столкновения вспыхнули между силами сирийского режима и боевиками, поддерживаемыми Турцией на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Турции утверждают, что в субботу было зафиксировано 8 фактов нарушения перемирия, совершенных сирийскими курдами. Это нарушает отдельные соглашения о прекращении огня, которых Турция достигла с РФ и США.

Напомним, в Сирии произошел инцидент с военными частями США. Здесь, во время полевого перехода, попала под обстрел американская патрульная колонна. Однако все обошлось без жертв.

Ранее "Страна" сообщала, что Сирия отдает России свой морской порт Тартус в аренду на 49 лет.