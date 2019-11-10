У фракции Верховной Рады Украины "Слуга народа" есть три претендента на пост председателя комитета парламента по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству вместо скандально известного депутата Рады Богдана Яременко. Об этом журналистам рассказал Давид Арахамия - предмедатель фракции "Слуга народа" в Раде после первого этапа съезда партии "Слуга народа", передают "Українськi Новини".

"У нас есть тройка кандидатов потенциальных, но я не буду вам их называть", - сказал он.

Он также сообщил, что в понедельник, 11 ноября, около 18:30 состоится заседание фракции, на котором парламентарии намерены выслушать позицию депутата Яременко и провести голосование.

Арахамия считает, что Яременко должен уйти с должности председателя международного комитета, но остаться его членом, так как имеет большой дипломатический опыт.

Напомним, что Яременко во время голосования в Раде снимал проститутку.

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