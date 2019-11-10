Послом Украины в Китае в скором времени могут назначить дипломата и экономиста Сергея Корсунского. Об этом сообщил в посте на Facebook журналист Игорь Соловей со ссылкой на chicagomorningstar.com.

В своем посте Соловей пишет, что китайское направление является очень непростым для нашей страны. В Поднебесной принимаются передовые технологические решения, там происходят важные мировые политические процессы.

По словам журналиста, партнерство Украины с КНР на этом уровне провалено, но наладить положение дел может только такая личность, как Сергей Корсунский.

Скриншот: Facebook/Соловей Игорь

Сергей Корсунский прокомментировал "Стране" данное сообщение: "Назначение послов является исключительной прерогативой президента. Любая другая информация, кроме указа главы государства, является слухами".

Напомним, что Сергей Корсунский – украинский ученый и дипломат. Он занимал должность временного поверенного в делах Украины в США в 2005 году, а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции в период с 2008 по 2016 гг. В 2008 году получил звание Заслуженного экономиста Украины.

Также "Страна" писала, что посол Франции в Украине рассказал о планах по встрече в Нормандском формате.