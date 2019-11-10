Партия "Слуга народа" хочет в декабре открыть в конгрессно-выставочном центре "Парковый" партийный хаб. Об этом заявил новый глава партии Александр Корниенко на партийном съезде, сообщает "Укринформ".

"Приглашаю всех на открытие нашего партийного хаба, который будет в этом доме на втором этаже. Официальное открытие будет в середине декабря, но возможностями нашего хаба можно уже воспользоваться для проведения собраний, обсуждений законопроектов", - сказал Корниенко.

Он считает, что хаб будет первым, уникальным проектом открытого партийного пространства.

Ранее "Страна" сообщала, что глава "Слуги народа" Корниенко рассказал, когда пройдут местные выборы.

Также мы рассказывали, что в партию "Слуга народа" приняли нардепов Полякова, Бужанского и Дубинского.