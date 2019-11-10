Под Киевом на трассе Киев-Одесса перевернулся грузовой бус, из-за чего возникли масштабные пробки. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"ДТП с переворачиванием на трассе Киев-Одесса, движение полностью парализовано", - говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

В то же время пользователи сети уточнили, что полиция и эвакуаторы сработали достаточно оперативно. Спустя некоторое время движение восстановилось. Полиция начала расследование инцидента.

Напомним, в Киеве в пятницу 8 ноября, на улице Семьи Сосниных пьяный водитель внедорожника Honda CR-V разбил девять автомобилей и пытался скрыться. Местным жителям удалось задержать нарушителя.

Ранее "Страна" сообщала, что под Днепром легковушка повисла на дереве.

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