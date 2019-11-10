Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия говорит, что по его мнению, парламент может быть распущен до конца полномочий. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ответ Арахамии их корреспонденту.

На вопрос журналиста о возможности досрочного роспуска Рады Арахамия ответил, что с вероятность 75% текущий состав украинского парламента не доработает до конца срока.

При этом политик заявил, что его фракция "точно не распадется" в ближайший год.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве сегодня проходит съезд партии "Слуга народа" - первый, после победы на парламентских выборах.

Также мы рассказывали, что Арахамия не знает, как правильно выполнить указ Зеленского по "стандартам новостей".