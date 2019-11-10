Руководитель Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что в бюджете на следующий год прописано увеличение расходов на СБУ и МВД из-за того, что необходимо выровнять зарплаты всех силовых структур. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Во время избирательной кампании прошлого периода делалось очень много увеличений выплат именно для военных, и на сегодняшний день это было немного искажено. Военные подразделения Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а именно Национальная гвардия, Государственная пограничная служба также находятся на передовой, тоже постоянно под огнём, тоже несут определенные потери", - сказал он.

Поэтому, утверждает Богдан, чтобы выровнять зарплаты бойцов ВСУ, СБУ и МВД, которые находятся на передовой, "часть средств необходимо увеличить именно для таких выплат".

Видео: YouTube/Shuster online

Напомним, Верховная Рада поддержала за основу проект изменений в закон о госбюджете на 2019 год № 2283. Документ предусматривает увеличение выделения средств для силовых ведомств.

Как сообщала "Страна", бывшая нардеп Татьяна Чорновол подал в СБУ заявление о возможном совершении нынешним руководителем Офиса президента Андреем Богданом преступления, имеющего признаки государственной измены.