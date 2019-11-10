Сегодня, 10 ноября, в городе Боярке Киевской области пьяная женщина за рулем автомобиля Ford протаранила пять автомобилей на парковке во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Происшествие произошло на улице Крещатик, 88, в 11:20 утра. На парковке находилось пять автомобилей, когда в них влетела машина. Часть автомобилей развернуло, некоторые из них получили серьезные повреждения. Женщину увезли в больницу. Из людей больше никто не пострадал.

Фото: kiev.informator.ua

Владелица Ford отказалась проходить тесты на выявление алкоголя в организме. На нее составили административный протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Ранее "Страна" писала, что в Киеве ром-сутенер с пакетом марихуаны в салоне устроил ДТП с участием 9 автомобилей.

Также мы сообщали, что в Кропивницком полицейский сбил пешехода насмерть.