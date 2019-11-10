Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру сегодня не состоится. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По сообщению омбудсмена, Мазура, который является сотрудником секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека, передали на поруки генерального консула Украины в Люблине. В период ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве.

Скриншот: Facebook/ denisovaombudsman

Денисова написала, что украинские дипломаты продолжают "борьбу за соотечественника".

"Подчеркиваю: все, кто занимается вопросами освобождения и возвращения домой нашего гражданина, прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ", - сказано в посте омбудсмена.

Напомним, члена УНА-УНСО Мазура задержали в Польше по запросу России в Интерпол 9 ноября.

В тот же день представительница польского сейма заявила, что Польша не будет выдавать украинца России.