Атошнику Мазуру не будут избирать меру пресечения в суде. Его отдали на поруки украинскому консулу
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру сегодня не состоится. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По сообщению омбудсмена, Мазура, который является сотрудником секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека, передали на поруки генерального консула Украины в Люблине. В период ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве.
Скриншот: Facebook/ denisovaombudsman
Денисова написала, что украинские дипломаты продолжают "борьбу за соотечественника".
"Подчеркиваю: все, кто занимается вопросами освобождения и возвращения домой нашего гражданина, прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ", - сказано в посте омбудсмена.
Напомним, члена УНА-УНСО Мазура задержали в Польше по запросу России в Интерпол 9 ноября.
В тот же день представительница польского сейма заявила, что Польша не будет выдавать украинца России.