Свеженазначенный глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, заменивший на этом посту Дмитрия Разумкова 10 ноября, назвал вероятное время проведения местных выборов. Как сообщают "Українські Новини", об этом народный депутат сказал на сегодняшнем брифинге.

Корниенко полагает, что выборы могут состояться уже в мае следующего года.

"Если реформа децентрализации будет завершена раньше, чем за 70 дней до местных выборов по Конституции, то, может, они будут раньше. Возможно, они будут летом, возможно, это будет конец весны", - предположил новый глава пропрезидентской политсилы.

Корниенко также выступил за максимальное обновление кадров на местных выборах.

Ранее "Страна" цитировала вступительную речь Корниенко на съезде "слуг народа". Он заявил, что "партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать".

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