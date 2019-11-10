Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время велопрогулки по Одессе увидел мертвого дельфина, которого коммунальщики несколько дней не убирают с пляжа. Свои чувства по этому поводу политик излил в соцсети Facebook.

По словам Саакашвили, поначалу ничто не предвещало неприятностей. "Теплым, ласковым воскресным утром" он отправился кататься по Трассе здоровья, чтобы "насладиться последними днями тепла до наступления зимы".

Фото: Facebook/ SaakashviliMikheil

Во время велопрогулки к Саакашвили подошли работники пляжа "Дельфин" и рассказали, что уже два дня, как на побережье выбросило тело погибшего дельфина. Они обращались в разные службы, чтобы труп животного забрали, но в ответ слышали только отговорки об отсутствии "соответствующих возможностей". Коммунальщики все как один заявляли, что работники пляжа сами должны как-то избавиться от трупа.

Фото: Facebook/ SaakashviliMikheil

Политик назвал эту ситуацию дикой и невозможно нигде в мире.

Скриншот: Facebook/ SaakashviliMikheil

"Уверен, что нигде в мире не было бы подобного равнодушия к такой ситуации со стороны коммунальщиков. Надеюсь, городские службы среагируют хотя бы на этот пост и помогут не только работникам пляжа, но и горожанам, которые в выходные дни массово выходят на прогулки возле моря, не говоря о том, что пора бы уже хоть немного навести у себя порядок!" - призвал Саакашвили.

В конце октября стало известно, что политик переехал в Одессу и отметил новоселье с Олегом Сенцовым, Олегом Филимоновым и Валерием Хаитом.

Ранее "Страна" сообщала об открытии уголовного дела против Петра Порошенко, связанного с депортацией Саакашвили 12 февраля 2018 года.