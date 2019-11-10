Российский комик и шоумен Максим Галкин заявил, что российское телевидение вернулось в советские времена "в худшем смысле слова". В ответ на это журналист Владимир Соловьев посоветовал ему самому формировать повестку в своих программах.

То есть между шоуменом и артистом состоялся заочный баттл.

Сначала претензию к российскому ТВ высказал Галкин.

"Нам рассказывают про Украину, все время рассказывают про Украину. Меня уже так это достало. Я же не в Украине живу, что вы про нее все время говорите. Вы про нас расскажите! Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только украинцам помочь", — сказал юморист на концерте в Новосибирске.

По его мнению, на российское ТВ вернулись советские времена, когда людям не позволяют думать самостоятельно, а сами разжевывают информацию и вкладывают им в голову.

В ответ на это самый рейтинговый телеведущий РФ Владимир Соловьев заявил, что сам формирует повестку своих программ.

"Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством", - сказал он.

"Максим давно заслужил звание народного артиста. Говорю это без всякой иронии", - подчеркнул он.

Как сообщала "Страна", киевский политолог Михаил Погребинский пожаловался президенту Владимиру Путину на российские политические ток-шоу и спросил, не нужно ли менять политику российских СМИ.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский приглашал на работу на свой телеканал "1+1" российского телеведущего Владимира Соловьева. Ему предлагали вести свою авторскую программу